HeadHunter стала налоговым резидентом России

Компания HeadHunter Group PLC сообщила, что с 19 июня стала налоговым резидентом России, органы управления организации переехали с Кипра в Россию.

«Мы сменили место управления компанией с Кипра на Россию, в результате чего изменилось и наше налоговое резидентство», – цитирует «Интерфакс» представителя компании.

Ранее HeadHunter платила налоги на Кипре, а ее дивиденды не облагались налогами, добавил представитель.

Напомним, в апреле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело на рекрутинговые сервисы Headhunter, Superjob и Rabota.ru в связи с тем, что они препятствовали поставщикам софта для подбора персонала.