ФАС завела дело на Headhunter, Superjob и Rabota.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело на рекрутинговые сервисы Headhunter, Superjob и Rabota.ru в связи с тем, что они препятствовали поставщикам софта для подбора персонала.

По данным ФАС, сервисы запретили работодателям использовать программное обеспечение для автоматизированного подбора персонала. Все три рекрутинговые площадки блокировали тех пользователей, которые помимо сервисов использовали софт иных разработчиков, пишет «Интерфакс».

ФАС отмечает, что Headhunter, Superjob и Rabota.ru являются лидерами на рынке услуг, обеспечивающих взаимодействие соискателей на вакантные места, работодателей и кадровых агентств. Из-за этого работа указанных сервисов регулируется законом о защите конкуренции.

Одна из компаний-разработчиков ПО для автоматизированного подбора персонала написала заявление, по которому возбудили дело. Причиной заявления стали сложности, с которыми столкнулись работодатели и кадровые агентства: со ссылкой на свои условия одна из площадок для рекрутинга начала блокировать учетные записи лиц, которые использовали дополнительный софт.