Ростуризм не увидел оснований для запрета россиянам поездок в Грузию

Ростуризм сообщил, что рекомендации МИД России туристам избегать мест массового скопления людей в Грузии из-за акций протеста не являются основанием для запрета поездок в эту страну.

«Данное заявление не является основанием для рекомендации Ростуризмом не посещать данную страну», – сказали в пресс-службе Ростуризма, передает «Интерфакс».

Ранее МИД России порекомендовал россиянам избегать мест массового скопления людей в Грузии.

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались беспорядки. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент.

Позже к радикалам присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства. В итоге полиция задержала более 300 человек.