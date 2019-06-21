В Крыму отреагировали на слова Земана о потере Украиной полуострова

Крым открыт для визита президента Чехии Милоша Земана, который призвал Киев смириться с потерей полуострова, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

«Крым открыт для всех. Если будет принято решение, что президент Чехии приедет в Россию, то он может посетить любой российский регион, в том числе Крым. Процесс постепенного признания российского статуса полуострова в европейских странах пошел», – сказал Иоффе РИА «Новости».

По его словам, рано или поздно мировое сообщество осознает, что события марта 2014 года носили совершенно законный и отвечающий всем международным требованиям характер.

«Непринятие этих событий является обыкновенной технологией, замешанной на русофобии и желании ведущих стран Запада отодвинуть Россию от мирового процесса, перевести ее в разряд стран, подчиненных западным силам. Но это не получается. Санкции не действуют», – сказал Иоффе.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что Киеву и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым воссоединился с Россией.

До этого немецкая община Крыма пригласила посетить российский полуостров бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который заявил, что воссоединение Крыма с Россией прошло совершенно законно.

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