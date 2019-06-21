Президент Чехии призвал смириться с воссоединением Крыма и России

Киеву и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым воссоединился с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан.

«Это факт. Украине и части международного сообщества, которая не согласна с этим, следует смириться», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Barrandov.

Президент также признал, что антироссийские санкции не повлияли на российскую экономику и политику.

Кроме того, Земан отметил, что позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ограничительных мер против Москвы также поменялись. «Они, судя по всему, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения. Если эти санкции не работают, тогда, наверное, их необходимо отменить», – заключил Земан.

Чешский президент не раз поддерживал возвращение Крыма в состав России. Так, в марте он заявил, что воссоединение Крыма и России является свершившимся фактом.

Тогда же президент России Владимир Путин посетил Крым, где проходили торжества по случаю пятилетия Крымской весны. По его словам, Крымская весна показала всему миру, что Россия умеет себя любить и защищать.

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