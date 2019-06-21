В РСТ рассказали, как повлияли на туристов беспорядки в Грузии

«Говорить об аннуляции туров пока рано», – заявила газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Так она прокомментировала совет первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова воздержаться от поездок в Грузию.

Тюрина заметила, что давать рекомендации о непосещении той или иной страны вообще не является функцией Совета Федерации.

«Туроператоры будут обязаны вернуть полную стоимость путевок тем, кто их уже приобрел, только в том случае, если подобные рекомендации выпустит МИД. Если официальных рекомендаций не будет, а человек захочет отказаться от поездки, то он получит деньги по договору – за минусом фактически понесенных издержек. В случае если поездка близко по времени, то он не получит ничего», – пояснила эксперт.

Однако, по мнению Тюриной, говорить об аннуляции туров в Грузию пока рано.

«Народ еще не проснулся и не принял решение, даже звонков от турфирм пока не поступало с вопросами. Все что происходит, происходит в Тбилиси, а народ едет не только туда, но и в Батуми, в Кахетию, в Аджарию, и совершенно не факт, что события будут развиваться по негативному сценарию», – подчеркнула Тюрина.

Эксперт отметила, что туристы, находящиеся сейчас в Грузии, чувствуют себя спокойно, в том числе и в Тбилиси, однако им не рекомендовано посещать проспект Руставели.

«Экскурсионные программы сейчас корректируются и несмотря на то, что в рамках экскурсий эту улицу обязательно посещают, им рекомендовано туда не соваться. А в остальных местах все тихо и спокойно – туристы отдыхают, гуляют, не говоря уже о побережье, где люди, скорее всего, и не слышали о том, что происходит. Они могли и телевизор-то не включать, как это часто бывает на отдыхе», – отметила Тюрина.

Поток российских туристов в Грузию растет с каждым годом. По итогам 2018 года Россия была на третьем месте по въезду в страну. За год в Грузии побывали 1 млн. 700 тысяч россиян, а за пять месяцев этого года – более 500 тыс. российских туристов, рассказала Тюрина.

«И самостоятельных туристов очень много, и пакетных туров много продается; последние четыре года направление развивается стремительно. В российской статистике Грузия занимает 15-е место по выезду россиян, и это очень хороший показатель», – считает эксперт.

По мнению Тюриной, для старшего поколения Грузия является ностальгическим направлением, а для молодых людей – близкой заграницей, где говорят по-русски. «Там очень хорошо относятся к россиянам, там отличные экскурсионные, винные и гастрономические туры. Мы любим грузинскую кухню, мы любим грузинские вина, и посмотреть в Грузии можно очень много чего», – рассказала Тюрина.

Напомним, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.

Всю ночь в Тбилиси демонстранты громили проспекты и улицы, вооружаясь камнями и палками. Несколько людей, участвовавших в беспорядках, лишились глаз.

В ходе беспорядков в Тбилиси пострадали 240 человек.