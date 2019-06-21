В РСТ рассказали, как повлияли на туристов беспорядки в Грузии

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21 июня, пятница  |  Последнее обновление — 13:55  |  vz.ru
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Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населенияФото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
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Почему Кудрин дрейфует в сторону Глазьева

Алексей Кудрин изменил взгляд на финансовую политикуФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Владимир Путин традиционно ломает представления политизированной публики о том, как надо. В ходе прямой линии он не стал никого публично наказывать. Наоборот, Путин все время брал ответственность на себя, подавая тем самым пример всем российским чиновникам. С неожиданной стороны показал себя и нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Подробности...
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Выполнить поручение Путина об ополченцах будет непросто

К Владимиру Путину обратились с просьбой жители дагестанского села БотлихФото: RT на русском/Youtube
Президент РФ поручил правительству приравнять дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий. Справедливость такого шага не вызывает вопросов, тем более что грядет 20-летняя годовщина со дня вторжения басаевцев в Дагестан. Но проблема с предоставлением статуса ветерана боевых действий гораздо глубже и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Подробности...
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Филарет пошел против Порошенко ради денег

Филарет обвинил Порошенко в том, что тот действовал исключительно в своих интересахФото: Zuma/ТАСС
На специально созванном поместном соборе в Киеве Филарет восстановил так называемый киевский патриархат, отказался от условий томоса и раскритиковал Петра Порошенко за эгоизм. Таким образом, Филарет уходит во второй в его карьере церковный раскол. Но что вынудило его пойти на этот шаг, ведь еще недавно он ждал томоса как манны небесной? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Это не молодежь – не та, это вы – не те

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно сколько угодно оттачивать свое остроумие по поводу «безмозглых блогеров-малолеток», но это ничуть не изменит того, что миллионы подписчиков Кати Адушкиной наши сограждане. И государство правильно делает, что пытается их слышать. Подробности...

Персидская ловушка для Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Президент США не просто выдвинулся на второй срок, но и проходит сейчас одну из самых серьезных за все время президентства проверок на профпригодность. От того, начнет ли он войну с Ираном, зависит не только его политическая судьба. Подробности...

17 мгновений страны

Андрей Бабицкий, журналист
Семнадцатая по счету прямая линия президента показала, что Владимир Путин совершенно не опасается говорить с Россией на языке ее бед, поскольку у него есть понимание, которым он делится с аудиторией, как эти беды преодолевать. Подробности...
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    Честный Взгляд: Путин отвечает за всё

    Как болезни мировых лидеров проявлялись на публике

    Прямая линия с Владимиром Путиным

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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

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            В РСТ рассказали, как повлияли на туристов беспорядки в Грузии

               21 июня 2019, 12:47
            Фото: David Mdzinarishvili/Reuters
            Текст: Мария Трубина

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            «Говорить об аннуляции туров пока рано», – заявила газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Так она прокомментировала совет первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова воздержаться от поездок в Грузию.

            Тюрина заметила, что давать рекомендации о непосещении той или иной страны вообще не является функцией Совета Федерации.

            «Туроператоры будут обязаны вернуть полную стоимость путевок тем, кто их уже приобрел, только в том случае, если подобные рекомендации выпустит МИД. Если официальных рекомендаций не будет, а человек захочет отказаться от поездки, то он получит деньги по договору – за минусом фактически понесенных издержек. В случае если поездка близко по времени, то он не получит ничего», – пояснила эксперт.

            Однако, по мнению Тюриной, говорить об аннуляции туров в Грузию пока рано. 

            «Народ еще не проснулся и не принял решение, даже звонков от турфирм пока не поступало с вопросами. Все что происходит, происходит в Тбилиси, а народ едет не только туда, но и в Батуми, в Кахетию, в Аджарию, и совершенно не факт, что события будут развиваться по негативному сценарию», – подчеркнула Тюрина.

            Эксперт отметила, что туристы, находящиеся сейчас в Грузии, чувствуют себя спокойно, в том числе и в Тбилиси, однако им не рекомендовано посещать проспект Руставели.

            «Экскурсионные программы сейчас корректируются и несмотря на то, что в рамках экскурсий эту улицу обязательно посещают, им рекомендовано туда не соваться. А в остальных местах все тихо и спокойно – туристы отдыхают, гуляют, не говоря уже о побережье, где люди, скорее всего, и не слышали о том, что происходит. Они могли и телевизор-то не включать, как это часто бывает на отдыхе», – отметила Тюрина.

            Поток российских туристов в Грузию растет с каждым годом. По итогам 2018 года Россия была на третьем месте по въезду в страну. За год в Грузии побывали 1 млн. 700 тысяч россиян, а за пять месяцев этого года – более 500 тыс. российских туристов, рассказала Тюрина.

            «И самостоятельных туристов очень много, и пакетных туров много продается; последние четыре года направление развивается стремительно. В российской статистике Грузия занимает 15-е место по выезду россиян, и это очень хороший показатель», – считает эксперт.

            По мнению Тюриной, для старшего поколения Грузия является ностальгическим направлением, а для молодых людей – близкой заграницей, где говорят по-русски. «Там очень хорошо относятся к россиянам, там отличные экскурсионные, винные и гастрономические туры. Мы любим грузинскую кухню, мы любим грузинские вина, и посмотреть в Грузии можно очень много чего», – рассказала Тюрина.

            Напомним, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется.

            Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.

            Всю ночь в Тбилиси демонстранты громили проспекты и улицы, вооружаясь камнями и палками. Несколько людей, участвовавших в беспорядках, лишились глаз.

            В ходе беспорядков в Тбилиси пострадали 240 человек.


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