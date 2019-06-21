Нефть подешевела после резкого роста в четверг

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снижаются в рамках коррекции после резкого скачка ранее.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,54% – до 64,1 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI опускается на 0,6%, составив 56,73 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Снижение стоимости нефти в пятницу связано с фиксацией прибыли инвесторами после того, как в предыдущий день торгов был отмечен ее ощутимый рост. Причиной для столь сильного роста стала усиливающаяся напряженность на Ближнем Востоке. Данный фактор, несмотря на коррекцию, продолжает в пятницу поддерживать стоимость сырья.