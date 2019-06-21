Путин поздравил выпускников российских школ

Глава российского государства Владимир Путин обратился с поздравлением к выпускникам школ.

Путин поздравил «с началом уже взрослой, самостоятельной жизни» выпускников, которых сейчас «объединяет душевная атмосфера выпускных вечеров», сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер отметил заслугу «требовательных, строгих и доброжелательных педагогов», которые заботились об учениках и открывали им «богатейший мир знаний», помогали «каждому найти и почувствовать свой талант».

Президент заверил выпускников, что учителя их «не забудут, сколько бы времени ни прошло». Он призвал и учеников «помнить, помогать и поддерживать» учителей.

По словам главы государства, сейчас выпускникам нужно «определиться с профессией» и «стать отличными, грамотными, востребованными специалистами» в деле, которое придется им «по душе».

Путин призвал выпускников «гордиться великой Родиной, и она обязательно будет гордиться» ими. Он выразил уверенность, что их «молодая энергия» выведет Россию «на новые победные рубежи».

Президент пожелал выпускникам удачи, настойчивости и трудолюбия в осуществлении мечты и «честном труде на благо Отечества».

«В добрый час!» – заявил он.

Напомним, ректоры российских вузов записали мотивационные видеообращения к выпускникам школ в рамках акции, приуроченной к празднованию школьных выпускных.