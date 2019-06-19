Ректоры вузов записали видеообращения к выпускникам

Ректоры российских вузов записали мотивационные видеообращения к выпускникам школ в рамках акции, приуроченной к празднованию школьных выпускных.

«В рамках федеральной акции «Твой ход» ректоры крупнейших вузов страны записали мотивационное обращение к выпускникам российских школ. Они рассказали истории выдающихся выпускников своих вузов и призвали молодых людей стать первоклассными инженерами, экономистами, дипломатами, учеными», – сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи, передает РИА «Новости».

Уточняется, что к акции уже присоединились МГУ им. Ломоносова, МГИМО, МГТУ им. Баумана, РЭУ им. Плеханова и СПбГУ, посмотреть видеообращения можно на сайте акции.

По замыслу организаторов, благодаря акции выпускники узнают об открывающихся перед ними возможностях, «сделают шаг к раскрытию своего потенциала», смогут «определить профессиональные и личные цели».

В рамках акции «Твой ход» с 18 по 30 июня в разных городах России пройдут более 50 мотивационных встреч с известными личностями, в университетах будут организованы квесты для абитуриентов, а в столичном метро – танцевальный флешмоб.

Ранее ВЦИОМ провел опрос среди россиян, узнав об их отношении к школьным выпускным.