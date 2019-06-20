Россиянин умер в Таиланде после задержания местной полицией

Российский турист потерял сознание и умер рядом с полицейским участком на таиландском острове Пхукет, сообщает Phuket News. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление алкоголем.

В полиции рассказали, что 38-летний Денис Тимошенков из Красноярска отказался покидать отель, после того, как его отдых закончился, передает РИА «Новости».

«Мы хотели решить проблему путем переговоров, но это не получилось. Наши сотрудники сообщили, что турист находился в нетрезвом состоянии все время пребывания в отеле», – сообщил персонал гостиницы.

Сотрудники уточнили, что в итоге им пришлось вызвать полицию, которая доставила россиянина в участок. По словам полицейских, там россиянин уснул, а позже исчез, спустя некоторое время офицеры обнаружили его лежащим на земле без сознания рядом с чемоданом.

Тимошенкова доставили в больницу, где врачи констатировали смерть, причиной которой могла стать алкогольная интоксикация.

Ранее сообщалось, что в Доминикане произошла серия загадочных смертей туристов из США.