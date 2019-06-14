В Доминикане произошла серия загадочных смертей американцев

Уже шестой по счету турист из США скончался при загадочных обстоятельствах в Доминикане чуть больше, чем за два месяца, сообщают американские СМИ.

Брат телеведущей программы «Акулы бизнеса» Барбары Коркоран умер в Доминкане от сердечного приступа. В настоящее время никто не в курсе, что с ним произошло и употреблял ли он что-либо из мини-бара в отеле, пишет «Интерфакс» со ссылкой на International Business Times.

Эта смерть стала уже шестой по счету среди американцев в Доминикане за последнее время. Ранее 41-летняя Миранда Шауп-Вернер из Пенсильвании упала в обморок и чуть позже скончалась после употребления напитка из мини-бара в гостинице. Через пять дней Эдварда Натаниэля Холмса и Синтию Дэй из соседнего отеля нашли в своей комнате мертвыми. Позже 67-летний Роберт Белл Уоллес из Калифорнии скончался после того, как выпил скотч из мини-бара в своей комнате в отеле Hard Rock Hotel & Casino в Пунта-Кане.

В материале отмечалось, что в смертях всех туристов есть один общий фактор: все они употребляли напитки из мини-баров в своих отелях. Предполагается, что смерть туристов может быть связана с фальсифицированным алкоголем.

При этом министерство туризма Доминиканы считает смерть американских туристов «единичными случаями, не связанными между собой». Они призвали СМИ не представлять страну в негативном свете.

«Количество инцидентов с туристами в стране в 2018 году не превышало 1,4 на 100 тысяч. Нынешние случаи трагичны, но единичны. Мы приложим все усилия, чтобы расследовать их. Доминикана не менее безопасна, чем была раньше», – заявили в минтуризме.

По данным телеканал NBC, власти страны пригласили ФБР, чтобы помочь в расследовании смертей. Токсикологическая экспертиза погибших может занять до 30 дней.