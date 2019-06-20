Чибис попробует блюда арктической кухни, приготовленные студентом-победителем

В мурманском отеле «Park Inn Полярные Зори» начинающий повар и студент второго курса Мурманского индустриального колледжа Дмитрий Григорьев накормит врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Григорьев представит для главы региона блюда арктической кухни, сообщает «Большое радио».

Напомним, что по поручению главы области в Заполярье ведется активная поддержка призеров конкурсов молодых профессионалов – ведущие предприятия предоставляют им возможность прохождения практики. Одним из таких примеров является Дмитрий Григорьев, призер международного конкурса профмастерства Arctic Skills 2019 в компетенции «Поварское дело».

Под руководством шеф-повара ресторана одного из отелей города Дмитрий осваивает рецепты блюд арктической кухни для создания гастрономического бренда «Заполярье». Поддерживая своего студента, его успехами в соцсетях поделился Мурманский индустриальный колледж. Глава региона Андрей Чибис отметил пост и в комментариях к фотографиям выразил готовность испробовать работу будущего шеф-повара.