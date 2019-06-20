Путин ответил на вопрос про «банду патриотов» из «Единой России»

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии не стал уходить от вопросов с резкой формулировкой и ответил на реплику о «банде патриотов из «Единой России».

Путин зачитал с экрана в студии вопрос: «Куда нас ведет эта «банда патриотов» из «Единой России»?».

«Значит, я считаю, что когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране решений, это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью, целью своей жизни, целью своей политической карьеры укрепление страны и улучшение жизни людей в конечно итоге», – заявил президент.

При этом он вспомнил людей, которые занимали руководящие должности в России в 90-е годы. «Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-х годах, но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка. Мы практически развалили вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе, и поставили страну на грань утраты суверенитета и развала», – отметил глава государства.

«Я не хочу называть их бандой, но это результат их работы», – добавил Путин.

В то же время он подчеркнул, что «конечно далеко не все люди, которые работали в 90-е годы несут за это ответственность».