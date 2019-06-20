Песков рассказал о просмотренных Путиным обращениях на прямую линию

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Когда в России подешевеет ипотека

Ипотека снова начала дешеветьФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Вслед за смягчением кредитно-денежной политики российским Центробанком появилась надежда на удешевление ипотеки для россиян. Перед правительством поставлена задача снизить ипотечную ставку до 8% к 2024 году, то есть за шесть лет. Однако добиться этого можно намного раньше.  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Москвичей раздражает шум «смертников» по ночам

Мотоциклисты любят погонять в сухую жаркую погоду – как раз такая установилась сейчас в МосквеФото: Елена Пальм/«Интерпресс»/ТАСС
Знойная сухая погода вызвала в центре Москвы новую проблему – участились жалобы горожан на ночной уличный грохот. Это байкеры устраивают «покатушки», на которые не отваживались бы в дождь. Горожане просят в соцсетях покрыть улицы «лежачими полицейскими». А в Мосгордуме предлагают научить городские видеокамеры читать номера мотоциклов, чтобы ГИБДД смогла наконец ловить нарушителей. Подробности...
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Джордж Сорос использует цыган как подрывную силу

Цыганские общины остаются одной из самых криминализированных социальных групп в современной ЕвропеФото: Mihai Barbu/Reuters
Одним из главных защитников цыган в Европе был и остается Джордж Сорос. Однако инвестиции скандального олигарха не привели к процветанию кочующих диаспор – они по-прежнему маргинализуются и вызывают опасное раздражение у местных жителей. С учетом конфликта в Чемодановке самое время задаться вопросом – как именно Сорос планирует использовать опекаемых им цыган? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Зеленский и не собирался останавливать войну

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не так-то просто осознать в 21-м веке: война в Донбассе идет ежедневно. Ежедневно убивают людей и разрушают дома. Но периодически случаются и обострения, как недавнее. Самое поганое, что Киев и не думает ее прекращать. Подробности...

Прорабов духа дилемма трусов и крестика не заботит

Алексей Алешковский, сценарист
Моральное негодование, как говорил Пелевин, способно наполнить любого идиота чувством собственного достоинства. Разум в дискуссиях теперь неуместен, вполне достаточно системы распознавания «свой – чужой». Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

В чем отличие России от Индонезии

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
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            Песков рассказал о просмотренных Путиным обращениях на прямую линию

            20 июня 2019, 11:57

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Президент Владимир Путин посмотрел много обращений граждан к прямой линии, он понимает их приоритеты. В целом набор тем традиционен, множество вопросов по здравоохранению и уровню доходов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

            Песков заявил в эфире «Первого канала», что Путин «сам работал с массивом, очень много посмотрел обращений граждан, то есть, он понимает пульс, понимает, что является приоритетом для граждан, что является важным и что совсем не является», передает РИА «Новости».

            Он также призвал не забегать вперед, отметив, что «набор тем с одной стороны достаточно традиционен, но с другой стороны, акценты из года в год смещаются».

            «Продолжается реформа системы здравоохранения, и это, естественно, провоцирует очень большой интерес граждан. И по здравоохранению большое количество вопросов, большое количество вопросов по уровню доходов», – добавил представитель Кремля.

            Он также заявил, что уровень зарплат согласно майским указам в среднем по стране выдерживается, однако есть отдельные случаи, когда эти параметры не соблюдаются, «и граждане об этом пишут».

            При этом среди обращений почти нет вопросов об образовании, эта проблема отступила на второй план, хотя два-четыре года назад «очень много обращений было» по данной проблеме, «по проблеме ЕГЭ и так далее».

            «То есть (среди) свыше миллиона вопросов они, безусловно, есть, но их мало, их не так много, как было раньше», – указал Песков.

            Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня. Трансляция начнется в 12.00 мск в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

            Прием вопросов начался 8.00 мск 9 июня и продлится до окончания программы. На утро 19 июня поступили 1,05 млн вопросов, в том числе 616,5 тыс. по телефону и 291,3 тыс. по смс.

            Большинство россиян будут следить за эфиром. Сообщалось, что к началу прямой линии с поступило больше 1,5 млн вопросов.


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