Песков рассказал о просмотренных Путиным обращениях на прямую линию

Президент Владимир Путин посмотрел много обращений граждан к прямой линии, он понимает их приоритеты. В целом набор тем традиционен, множество вопросов по здравоохранению и уровню доходов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил в эфире «Первого канала», что Путин «сам работал с массивом, очень много посмотрел обращений граждан, то есть, он понимает пульс, понимает, что является приоритетом для граждан, что является важным и что совсем не является», передает РИА «Новости».

Он также призвал не забегать вперед, отметив, что «набор тем с одной стороны достаточно традиционен, но с другой стороны, акценты из года в год смещаются».

«Продолжается реформа системы здравоохранения, и это, естественно, провоцирует очень большой интерес граждан. И по здравоохранению большое количество вопросов, большое количество вопросов по уровню доходов», – добавил представитель Кремля.

Он также заявил, что уровень зарплат согласно майским указам в среднем по стране выдерживается, однако есть отдельные случаи, когда эти параметры не соблюдаются, «и граждане об этом пишут».

При этом среди обращений почти нет вопросов об образовании, эта проблема отступила на второй план, хотя два-четыре года назад «очень много обращений было» по данной проблеме, «по проблеме ЕГЭ и так далее».

«То есть (среди) свыше миллиона вопросов они, безусловно, есть, но их мало, их не так много, как было раньше», – указал Песков.

Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня. Трансляция начнется в 12.00 мск в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Прием вопросов начался 8.00 мск 9 июня и продлится до окончания программы. На утро 19 июня поступили 1,05 млн вопросов, в том числе 616,5 тыс. по телефону и 291,3 тыс. по смс.

Большинство россиян будут следить за эфиром. Сообщалось, что к началу прямой линии с поступило больше 1,5 млн вопросов.