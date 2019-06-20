Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Утром в четверг курс доллара расчетами «завтра» снижался на 24 копейки – до 63,55 рубля, курс евро вырос на 4 копейки – до 71,62 рубля.

На рост рубля к доллару повлияло решение и комментарии ФРС США по денежно-кредитной политике. Американский регулятор в среду сохранил базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовых и дал сигнал о возможности ее понижения уже в июле, передает РИА «Новости».

Это толкнуло доллар вниз на форексе, что проявилось и на внутреннем рынке России – с утра американская валюта обновила минимум с августа прошлого года - 63,51 рубля.

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