На президентских выборах в Алжире не оказалось кандидатов

Президентские выборы в Алжире, намеченные на 4 июля, переносятся на более поздний срок из-за отсутствия кандидатов, так как Конституционный совет страны отверг досье обоих кандидатов, подавших документы на регистрацию.

«Досье кандидатов на выборах 4 июля были отклонены, президенту предстоит заново созывать избирательную комиссию», – передает РИА «Новости» заявление КС.

На участие в выборах досье в последний момент подали два малоизвестных политика Абдельхаким Хамад и Хамид Туахри. Все ведущие алжирские политические силы бойкотировали проведение выборов.

Алжир уже более трех месяцев живет в условиях политического кризиса.

В конце марта и.о. премьера Алжира Ахмед Уяхья потребовал от 82-летнего Абдельазиза Бутефлики покинуть пост президента. Бутефлика ушел в отставку. Было сформировано новое временное правительство во главе с Нуреддином Бедуи.