Лидер немецких социал-демократов ушла в отставку

Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес объявила, что уходит в отставку со своего поста.

«В последние недели публично оспаривался вопрос о том, имею ли я необходимую поддержку, поэтому я захотела ясности и получила эту ясность на неделе. Обсуждение в группе и многочисленные отзывы продемонстрировали, что поддержки, необходимой для выполнения моих обязанностей, больше нет», – передает RT ее заявление.

Она пожелала удачи преемнику, выразив надежду на сохранение единства и благоразумия в партии.

Налес стала лидером СДПГ в апреле 2018 года, сменив на этом посту Мартина Шульца.