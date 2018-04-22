Названа сменщица Шульца на посту лидера СДПГ

Новым лидером Социал-демократической партии Германии (СДПГ) вместо Мартина Шульца стала 47-летняя Андреа Налес, решение на этот счет принято на внеочередном съезде партии.

Налес также возглавляет фракцию СДПГ в Бундестаге, передает ТАСС.

Место председателя СДПГ оказалось вакантным в середине февраля после ухода в отставку на фоне скандалов Мартина Шульца.

В ходе своего выступления на съезде Налес заявила, что Германии нужно поддерживать отношения и с США, и с Россией, но «сохранять реализм». По ее словам, «немцы хотят быть хорошими соседями» в том числе для России.