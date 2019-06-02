Самолету Ту-22М3М пообещали новые управляемые ракеты

В перспективе на модернизированный российский бомбардировщик Ту-22М3М будут установлены новые системы – управляемые ракеты и бомбовое оружие, сообщил сотрудник КБ «Туполева».

«Мы намного повысим боевую эффективность этого комплекса. Кроме модернизации самого оборудования, будет установлено некоторое количество новых систем управляемых ракет и бомбового управляемого оружия», – передает его слова ТАСС.

Другой сотрудник сообщил, что сейчас собран второй опытный самолет, на заводе переходят к опытным испытаниям.

«В небе одновременно могут быть два самолета», – отметил он.

Кроме того, специалисты уточнили, что оборудование, которое установлено на Ту-22М3М, могут устанавливать и на Ту-160 при его модернизации.

Накануне было опубликовано видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М.