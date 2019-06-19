У главы Пушкинского района Подмосковья прошли обыски

Правоохранительные органы проводят следственные действия в отношении главы Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, в администрации муниципалитета прошли обыски, сообщил источник.

Дело может быть связано с деятельностью Жиркова на посту главы Балашихи, передает «Интерфакс».