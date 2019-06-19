Минобороны Украины опровергло сообщение о призыве Зеленского на службу

Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что президента Владимира Зеленского призывали служить в армии в 2014-2015 годах, но он уклонялся от мобилизации.

«Гражданин Зеленский Владимир Александрович <...> военную службу в Вооруженных силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015 годов не призывался», – сказано в ответе Минобороны на запрос «Украинских новостей».

Минобороны отмечает, что Зеленский состоит на воинском учете. После прохождения медкомиссии нынешнего президента признали годным к военной службе. У Зеленского также есть военно-учетная специальность «деловод деловодства».

В апреле бывший командир 43-го батальона территориальной обороны «Патриот» Сергей Мацейко заявил, что в 2014 году Зеленскому была отправлена повестка о мобилизации в армию, но тот в военкомат не явился. Уточнялось, что документ доставили по месту прописки матери артиста в Кривом Роге.

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