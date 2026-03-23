Минобороны сообщило об уничтожении 67 украинских дронов за семь часов

Минобороны: Средства ПВО сбили 67 украинских дронов за семь часов

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из канала ведомства в Max, дроны были сбиты в период с 13.00 мск до 20.00 мск над Ленинградской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Белгородской, Смоленской, Орловской, Ярославской областями, а также над Крымом и Московским регионом.

Напомним, с 7.00 до 9.00 мск в понедельник средства ПВО сбили 29 украинских дронов. С 9.00 до 13.00 по московскому времени системы ПВО уничтожили 19 беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об одном сбитом на подлете к столице дроне.