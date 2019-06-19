Российские ученые задумались о рождении первого человека в космосе

Первым человеком, который родится в космосе, должен быть гражданин России, поскольку ей принадлежит приоритет во многих направлениях космической медицины, заявила завлабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.

По ее словам, российские ученые готовы поставить целью первыми провести эксперимент по рождению ребенка в космосе, передает РИА «Новости».

«Мы помним о том, что мы всегда были первыми в космосе и во многом до сих пор остаемся первыми, поэтому хотелось бы, чтобы первый человек, который родится в космосе, был гражданином России», – отметила она.

По мнению Огневой, в первую очередь, речь идет не о патриотическом популизме. Главной целью ставится рождение здорового человека. Поскольку Россия во многих исследованиях превосходит другие страны, такую цель вполне можно реализовать.

При этом заведующая лабораторией отметила, что пока задач провести подобный опыт в космосе никто не ставил, в том числе по этическим принципам.

«С научной точки зрения, рождение любого млекопитающего в космосе – задача, которую можно решить. С морально-этической точки зрения – это эксперимент и, в такой формулировке, эксперимент с эмбрионами человека», – отметила ученый.

Ранее стало известно, что космонавты отказались сдавать сперму на МКС, которая нужна для «рутинной процедуры» – спермограммы.

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