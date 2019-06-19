Пострадавшая в Сирии уроженка Украины рассказала о жизни после обращения к Путину

Уроженка Украины Ирина Баракат, лишившаяся ноги и кисти руки в результате взрыва снаряда в Сирии, рассказала о том, как изменилась ее жизнь спустя год после обращения на прямую линию президента Владимира Путина.

Спустя год после прямой линии Ирина Баракат рассказала РИА «Новости», что после реабилитации чувствует себя хорошо, а ее семья уже адаптировалась к жизни в России. «С самочувствием все нормально, научусь бегать на протезе и займусь операцией на ноге. Если бы не деформация ступни, я бы уже скакала, а пока ходить ровно не получается», – рассказал Баракат.

Ирина также играет в команде по хоккею на электроколясках и занимается арт-терапией с пациентами в реабилитационном центре, но ее муж Ахмет Баракат работу по специальности пока не нашел. «Зарплата фармацевта – около 30 тысяч рублей, а платить за квартиру по договору социального найма нужно около 22 тысяч рублей, зимой с отоплением – больше», – рассказала Ирина.

Зато их дети уже адаптировались к жизни в Петербурге. «Дети в школе влились в дружный коллектив, теперь на каникулах. Младшая окончила второй класс, средний – восьмой класс, старший – десятый. Правда, русский язык оказался для них сложным. Они обычно любили математику, физику и химию, учились на отлично, а сейчас успеваемость из-за языковых сложностей ухудшилась», – отметила Ирина.

В прошлом году Баракат вышла в эфир прямой линии Путина из Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Она рассказала, что родилась в Одессе, вышла замуж за гражданина Сирии и переехала на его родину. В Алеппо Ирина Баракат работала переводчиком. Во время обстрела Алеппо в 2016 году она закрыла своих детей от взрыва снаряда, в результате лишилась ноги и кисти руки. В Петербург женщину доставили на лечение российские военные.

Ирина Баракат рассказала президенту, что не может получить протезы бесплатно, так как является гражданкой Украины. Также она попросила помощи в воссоединении семьи и получении российского гражданства для своего мужа и детей. После обращения к президенту она получила российское гражданство и возможность проходить реабилитацию в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов им. Альбрехта в Санкт-Петербурге. Спустя некоторое время ее супруга и троих детей доставили в Петербург из Сирии.