«Яндекс» позволит пассажирам включать в машине свою музыку

В сервис «Яндекс.Такси» в скором времени будет встроена «Яндекс.Музыка» и пассажиры смогут включать любимые треки во время поездки через аудио-систему автомобиля, сообщил управляющий директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.

«Совсем скоро в «Яндекс.Такси» вы сможете включать любимые треки на «Яндекс.Музыке» во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля!» – написал он в своем Facebook.

Он отметил, что идея встроить «Яндекс.Музыку» в «Яндекс.Такси» родилась два года назад.