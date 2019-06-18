Басурин гарантировал безопасность Зеленскому в случае визита в Донецк

Заместитель командующего корпусом министерства обороны ДНР полковник Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот приедет в Донецк, сообщила журналист «России 1» Ольга Скабеева.

«Эдуард Басурин в студии нашей программы только что заявил, что лично гарантирует безопасность Зеленскому, если тот решится приехать в Донецк!» – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что неготовность Зеленского к прямому диалогу с ДНР и ЛНР говорит о недальновидности новых киевских властей.

Зеленский накануне назвал условием возобновления переговоров в «нормандском формате» прекращение огня и отвод сил в Донбассе. Он также заявил об отказе от прямых переговоров с ЛНР и ДНР.

В Раде раскритиковали позицию Зеленского по Донбассу.