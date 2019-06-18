Назван способ вывоза золота из Венесуэлы

В начале марта власти Венесуэлы могли переправить чартерами не менее 7,4 тонн золота в Уганду, утверждает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностные лица Уганды и оппозицию Боливарианской Республики.

В материале сообщается, что представитель полиции Уганды Фред Энанга заявил о доставке в международный аэропорт Энтеббе двух партий золота в слитках с частично удаленной маркировкой ЦБ Венесуэлы, передает ТАСС.

Он утверждает, что после золото переправили на аффинажное предприятие African Gold Refinery (AGR), с которого почти половина слитков отправилась на экспорт на Ближний Восток. По мнению Энанги, российские самолеты могли быть задействованы в перевозке.

The Wall Street Journal обвинил AGR в очистке от вредных примесей золота, которое переправляется контрабандой из зон конфликтов в Демократической Республике Конго и других африканских государств.

При этом генеральный менеджер AGR Анне Дакдак заявила, что компания не принимает на переработку контрабандное золото, однако никак не прокомментировала информацию о двух партиях золота. Дакдак добавила, что ничего не знает о проверках, о которых упомянула в своем материале американская газета.

Также сообщается, что по наводке полиция Уганды обыскала завод AGR 7 марта сразу после предполагаемых поставок 2 и 4 марта 2019 года и конфисковала вторую партию объемом 3,6 тонны. По мнению автора материала, первую партию к тому времени уже отправили в Турцию.

Ранее соратники лидера оппозиции и самопровозглашенного президента Венесуэлы заявили, что из Центрального банка Венесуэлы «незаконно» вывезли 8 тонн золота, при этом до Уганды «добралось» лишь 7,4 тонны слитков.