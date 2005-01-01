Соратники Гуайдо сказали, куда власти Венесуэлы припрятали золото

Из Центрального банка Венесуэлы «незаконно» вывезли 8 тонн золота, заявил депутат находящейся под контролем самопровозглашенного «президента» Боливарианской Республики Хуана Гуайдо Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Анхель Альварадо.

«Те 8 тонн золота, которые вывезли из ЦБ Венесуэлы до 23 февраля (до дня, когда Гуайдо провозгласил себя «врио президента» Венесуэлы, – прим. ВЗГЛЯД), появились в Уганде, но «не полностью», не хватает 0,6 тонны», – передает ТАСС слова Альварадо.

Депутат уточнил, что указанная масса золота задержана «за контрабанду».

«Напоминаем Уганде, что это золото было незаконно вывезено из Венесуэлы и что венесуэльский ЦБ узурпирован», – добавил Альварадо.

Напомним, в январе стало известно, что Банк Англии по требованию Вашингтона отказался вернуть золото по запросу правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Позднее с открытой просьбой не возвращать золото венесуэльским властям обратился сам Гуайдо. Он заявил, что Мадуро якобы намерен использовать золото для усиления «репрессий против народа Венесуэлы».

В феврале Мадуро пообещал утроить добычу золота. Сообщалось, что власти Венесуэлы на фоне разразившегося политического кризиса намерены распродать 30 тонн золота, половину этого объема планировали приобрести ОАЭ. Кроме того, сообщалось, что за прошлый год Турция купила у Венесуэлы небывалое количество золота.

Венесуэльская оппозиция заявляла, что Россия якобы планирует приобрести 20 тонн золота у Боливарианской Республики, однако в Кремле эти утверждения не подтвердили. США потребовали от Москвы не заключать сделок с Мадуро. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Вашингтон не сможет помешать властям Венесуэлы продать свое золото.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что США и Великобритания ограбили Венесуэлу на 30 млрд долларов в нефтяных и банковских активах. Он подчеркивал, что «у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства» ради желания «сменить неугодный режим».