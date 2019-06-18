Главный судебный пристав Москвы пришел в «шок» от инициативы отменить клетки в судах

Глава московского управления Федеральной службы судебных приставов, главный пристав столицы Сергей Замородских заявил, что инициатива убрать клетки и «аквариумы» в судах стала для службы «шоком».

По его словам, приставы, отвечающие за безопасность находящихся в зале суда, не смогут никак ее обеспечить, если подсудимый будет находиться среди других участников процесса, пишет «Интерфакс».

Ранее Генпрокуратура поддержала предложение убрать из залов суда клетки и «аквариумы» для подсудимых.