Додон поблагодарил Путина за помощь в преодолении кризиса

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что поблагодарил руководство России, в том числе российского лидера Владимира Путина, за признание новой власти в стране.

«Поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Козака и Министерство иностранных дел России за признание новой легитимной власти Молдавии и поддержку наших усилий по сохранению стабильности в стране», – передает его слова RT.

Додон также выразил уверенность, что поддержка новых властей страны одновременно Россией, ЕС и США – это исключительный случай, создающий широкие возможности для улучшения жизни людей в Молдавии.

14 июня Демократическая партия Молдавии объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство. Это произошло после вмешательства посла США.

Сразу после этого сторонники и члены ДПМ начали покидать страну, в том числе уехал лидер оппозиции Владимир Плахотнюк.

Газета ВЗГЛЯД писала о первом заседании нового молдавского правительства, разбираясь, какой будет внутренняя и внешняя политика новых властей и удастся ли президенту Молдавии улучшить отношения с Россией.