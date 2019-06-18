Данию обяжут возместить возможные убытки от задержки «Северного потока – 2»

Возможная задержка строительства «Северного потока – 2» из-за позиции Дании может обернуться убытками, которые придется компенсировать Копенгагену, заявил член правления Газпрома Сергей Кузнец.

«У них есть ответственность, которая рано или поздно может возникнуть. Насколько я знаю, компания Nord Stream (2 AG) намекнула, что инвестиции уже сделаны и задержки в прокладке из-за согласования маршрута газопровода могут обернуться убытками, которые рано или поздно придется компенсировать», – сказал Кузнец, передает РИА «Новости».

7 июня председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что датский участок газопровода «Северный поток – 2» может быть построен максимум за пять недель вне зависимости от маршрута.

Напомним, подавший в отставку 6 июня премьер Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял в апреле о «политическом измерении» «Северного потока – 2». Он признавал, что Дания не способна помешать строительству «Северного потока – 2», но имеет возможность замедлить осуществление этого проекта.

Позже председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер заявил, что к изменению позиции Копенгагена по «Северному потоку – 2» привело политическое давление со стороны США и Украины.

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