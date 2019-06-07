Миллер назвал срок строительства датского участка «Северного потока – 2»

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что датский участок газопровода «Северный поток – 2» может быть построен максимум за пять недель вне зависимости от маршрута.

«Выборы же прошли в Дании, новое правительство формируется. Участок, который в Дании есть, даже независимо от маршрута, он очень короткий, это условно 130 км. Максимум – пять недель работы. Я знаю этот срок, но вам его говорить не буду, но могу сказать, что он еще не наступил. Пока еще он и не завтра наступает», – сказал Миллер в ответ на вопрос, когда наступит крайний срок для разрешения Дании на строительство, передает ТАСС.

Он также отметил, что «капитальные затраты, которые необходимы, чтобы газопровод построить, без стоимости финансирования, уже профинансированы на 80% (с учетом транша финансирования за второй квартал 2019 года – прим. ТАСС)».

«С точки зрения протяженности – 57,2%, и каждый день все больше, это уже, считайте, две трети. <...> Все наши партнеры, которые были на форуме, все подтверждают свое участие», – добавил Миллер.

Напомним, подавший в отставку 6 июня премьер Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял в апреле о «политическом измерении» «Северного потока – 2». Он признавал, что Дания не способна помешать строительству «Северного потока – 2», но имеет возможность замедлить осуществление этого проекта.

Позже председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер заявил, что к изменению позиции Копенгагена по «Северному потоку – 2» привело политическое давление со стороны США и Украины.

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