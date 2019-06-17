Эксперт объяснил позорный конфуз Польши на учениях НАТО

«Мифическая угроза со стороны России для польских властей – это последняя кочка, на которой они держатся, чтобы не утонуть в болоте их собственной политики», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Ненашев, комментируя неудачное проведение учений НАТО в Польше, в результате которых пострадал военный корабль и сгорел полигон.

«Польша в послевоенной истории имела по-настоящему полноценный флот и армию только будучи в союзе с нашей страной. Сегодня Варшава повторяет тот путь, который прошли польские власти перед нападением Гитлера. Они пытались спрятаться под французский зонтик, искали защиту у англичан, но в итоге их все бросили. Потому за всю историю настоящие союзники у поляков были только на Востоке», – сказал председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев.

«Сегодня на военно-морском и сухопутном направлениях мы видим то же самое: Польша превратилась в полигонную страну, которую используют как вспомогательную даже не структуру, а структурку. Потому я не исключаю того, что в будущем, к большому сожалению, Польша столкнется с еще более масштабными авариями. Но я надеюсь, что польские власти одумаются и поймут, что им лучше перейти к политике добрососедства по отношению к России», – считает Ненашев.

По его словам, у властей Польши сегодня нет собственной политической повестки, потому мифическая угроза со стороны России – «это последняя кочка, на которой они держатся, чтобы не утонуть в болоте их собственной политики».

«Но от учений с НАТО они теряют больше, чем от выдуманных угроз со стороны России. При этом сами поляки, с которыми мы общаемся, во время разговоров и откровенного общения признают: поляк был воином, когда был в союзе с Россией», – добавил Ненашев.

Говоря о современном состоянии польского флота и профессионализме польских моряков, Ненашев указал на их существенные недостатки.

«Можно смело сказать, что польского флота, как такового, уже нет. Какое-то количество небольших кораблей у них есть, но любой их отход далеко от берега зачастую превращается в ЧП и угрозу для кораблей других стран», – пояснил собеседник.

«Польские власти растеряли систему подготовки кадров, у них фактически исчезла промышленность. Чтобы реализовать стандарты НАТО в полной мере – им нужно сокращать социальные расходы. Но они боятся народного гнева и потери власти, потому им приходится создавать провокационность на границах с Россией», – заключил Ненашев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, польский корабль «Гнезно» был поврежден во время учений НАТО Baltops в Балтийском море. Корабль отрабатывал десантные операции и во время одного из выходов на пляж столкнулся с подводным объектом, повредив обшивку днища.

Всего в учениях НАТО принимают участие три польских корабля, получивший повреждения катер был построен в 1988 году.



Также сегодня стало известно, что во время учений Североатлантического альянса в Польше произошел пожар на Дравском полигоне. Площадь возгорания составила около 100 га.

Напомним, в июне районе Балтийского моря проходили крупнейшие морские учения НАТО Baltops. Организаторами маневров являются силы ВМС и поддержки НАТО (STRIKFORNATO), которыми руководит из корабля-штаба Mount Whitney командующий флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти. Целью учений является демонстрация военно-морской составляющей Альянса в районе Балтийского моря.