В НИИ им. Склифосовского опровергли выписку Алибасова

В НИИ им. Склифосовского заявили, что музыкант и продюсер Бари Алибасов не был выписан из больницы.

«Он находится в реанимации токсикологического отделения. Состояние тяжелое. Температура вечером накануне была 36,6, утром – 36,8», – сообщили в учреждении, передает «Комсомольская правда».

Ранее ТАСС со ссылкой на сына продюсера сообщил, что Алибасова якобы выписали из больницы.

Алибасов на прошлой неделе пришел в сознание после того, как в начале месяца случайно выпил жидкость для прочистки труб. Первым делом продюсер поинтересовался, где его кот Чуча.