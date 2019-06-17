Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»

Поведение Соединенных Штатов, которые шантажируют Германию из-за строительства «Северного потока – 2», противоречит отношениям между суверенными государствами, заявил глава германо-российской группы в немецком бундестаге Робби Шлунд, находящийся с визитом в России.

«Надеюсь, имея в виду интересы Германии, наше правительство не отступит [в вопросе строительства «Северного потока – 2»]. Так не должно случиться, суверенное государство не должно позволить шантажировать себя», – сказал он РИА «Новости».

Шлунд призвал к диалогу, в том числе касательно вопроса санкций.

«Германия должна иметь возможность обеспечить свою энергетическую безопасность за счет надежных и конкурентоспособных по цене источников», – сказал он, подчеркнув, что такая возможность должна предусматриваться рынком и экономикой.

Германо-российская группа находится с визитом в России с 16 по 21 июня. Они посетят Москву и Калугу, где обсудят двусторонние отношения стран, а также международные темы.

Ранее заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявлял, что для приостановки или отмены строительства «Северного потока – 2» нет юридических оснований, противники газопровода действуют неправовыми методами.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД