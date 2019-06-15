Грузия заподозрила Россию в поддержке противников гей-движения

Первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили усмотрела российские интересы за группами, выступающими против проведения в стране 18-25 июня «Недели ЛГБТ», передает корреспондент газе ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Особая агрессия (у этих групп) против стран – наших партнеров, против их послов, – заявила она журналистам в субботу. – Это показывает, чьи интересы могут стоять за этими агрессивными группами. За ними – российские интересы».

Представители авторитетных грузинских НПО также увидели «российский след» в акциях противников ЛГБТ.

Председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Сулхан Саладзе также обратил внимание на заявления против стран, поддерживающих Грузию.

Противники ЛГБТ обвиняли эти страны, в частности, США в том, что те поддерживают проведение в Грузии гей-парада.

По словам Саладзе, «вероятно, в определенном смысле, здесь может быть российский след».

В ночь на субботу полиция в Тбилиси задержала 28 человек, участников акции против «Недели ЛГБТ», намеченной на 18-25 июня. Противники гей-парада, который должен состояться во вторник, устроили акцию у здания госканцелярии, где также митинговали организаторы международной «Недели ЛГБТ», требуя у властей защиты их прав.

21 задержанный отпущен под подписку, еще семи грозят либо солидные штрафы, либо лишение свободы сроком на 15 суток.

В субботу грузинский бизнесмен миллионер Леван Васадзе, который известен в стране своими консервативными взглядами, объявил, что противники гей-акций соберутся 16 июня, чтобы обсудить, как не допустить проведение «Недели ЛГБТ». Против «Недели ЛГБТ» резко выступила ГПЦ.

Васадзе также известен по работе в прошлом в России первым вице-президентом АФК «Система», председателем совета директоров ОАО «Российское страховое народное общество», гендиректором страховой компании РОСНО и на других должностях.