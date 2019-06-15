Путин и Эрдоган провели короткую беседу перед началом заседания СВМДА

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган провели короткую беседу на ногах перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.

Президенты прошли в зал, где состоится заседание, и спустя пару минут в компании глав МИД России и Турции побеседовали, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что отдельная встреча Путина и Эрдогана в Душанбе не планируется, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на открытие СВМДА в Душанбе. Ранее он провел переговоры с президентом Таджикистана.

В ходе выступления на саммите президент России обозначил пути решения мировых проблем.