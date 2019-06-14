Названы самые загруженные по пятницам дороги Москвы

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) составила список самых загруженных по пятницам магистралей столицы.

«ИТС закончила важнейшее для всех пятниц исследование – топ-10 магистралей среди дачников. Популярность измерялась с 15:00 до 00:00 мск», – говорится в сообщении ЦОДД, опубликованном в Twitter.

В топ-10 вошли Ленинский проспект, Ленинградское и Варшавское шоссе, проспект Маршала Жукова, Профсоюзная улица, Волоколамское шоссе, Липецкая улица, Рублевское, Дмитровское и Каширское шоссе.

Ранее СМИ сообщали, что таксисты стали отказываться от заказов в центре Москвы. Отмечается, что такое положение сложилось из-за возможных штрафов и большого количества запрещающих знаков.