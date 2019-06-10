Таксисты стали отказываться от заказов в центре Москвы

Московские таксисты начали массово отказываться от заказов в центре города, они связывают это с большим количеством запрещающих знаков и с камерами, которые фиксируют нарушение за остановку больше чем на 10 секунд. Об этом сообщают СМИ.

По мнению таксистов, 10 секунд для посадки пассажира в автомобиль недостаточно, пишет «Коммерсант». При этом штраф за нарушение составляет 3 тыс. рублей.

Водители также предъявляют претензии к агрегаторам, которые в приложениях не показывают запрещенные для стоянки остановки и участки дороги.

Таксист Денис Панасенко пояснил, что зачастую пассажиры выбирают наиболее удобные для себя места. «Не все же пассажиры, которые вызывают такси, знают правила дорожного движения, они просто ставят точку геолокации и все. Когда же звонишь им и говоришь: извините, там, где вы находитесь, стоит камера, поэтом нет возможности вас оттуда забрать, в ответ получаешь: нам все равно. Получается конфликтная ситуация, из-за этого таксисты действительно уезжают из центра и не работают там – восемь человек из десяти на компромисс не идут», – сказал Панасенко.

Председатель профсоюза московских таксистов Александр Макаров заявил, что для решения проблемы нужно приравнять такси к общественному транспорту.

«За 10 секунд только спортсмен может выйти из автомобиля. В принципе, высадка и посадка пассажиров без штрафных санкций должна происходить на остановках общественного транспорта и в местах, где находится скопление торговых центров. Еще в советские времена знак «Стоянка/остановка запрещена» был с примечанием: кроме такси с включенным счетчиком. Хотелось бы вернуть эту функцию и в наши правила дорожного движения». – отметил он.