Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

В активе российской команды 1436 очков, следует из обновленной версии рейтинга на официальном сайте ФИФА.

Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идет команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия, далее – команды Англии, Португалии и Хорватии. Португалия, поднялась на две позиции за счет победы в плей-офф Лиги Наций УЕФА – в финале они обыграли Нидерланды, которые располагаются на 14-й строчке рейтинга. Также в десятку лучших команд вошли Испания, Уругвай, Швейцария и Дания.

В 2019 году сборная России провела четыре встречи в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В марте россияне проиграли команде Бельгии (1:3) и разгромили сборную Казахстана (4:0), а в июне российская команда одержала две победы – над сборными Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).