Сборная России по футболу одержала самую крупную победу в истории

Сборная России обыграла команду Сан-Марино в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года со счетом 9:0.

Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена». Эта победа стала самой крупной в истории для национальной команды, передает ТАСС.

Голы забили Артем Дзюба, Федор Кудряшов, Антон Миранчук и Федор Смолов, еще один мяч в свои ворота забил защитник сборной Сан-Марино Микеле Чеволи.

Предыдущий рекорд 7:0 был установлен в 1995 году в матче с Сан-Марино и повторен в 2005 году в матче со сборной Лихтенштейна.