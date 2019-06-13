В Азербайджане обвинили Армению в обстреле самолетов из «Осы»

Вооруженные силы Армении якобы попытались сбить самолеты ВВС Азербайджана из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» во время плановых учений азербайджанских военных, утверждают азербайджанские СМИ.

«Две ракеты, выпущенные из ЗРК, не поразив цели, самоликвидировались в воздухе», – сообщает портал Day.az.

Снаряды были ликвидированы «благодаря мастерству азербайджанских военных пилотов и современным приборам», отмечает издание.

Сам инцидент был снят на видео беспилотником, поднятым в воздух для проведения съемок учебных полетов, уточняет портал.