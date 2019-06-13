Москвичам дали совет по выбору клубники

Начальник управления государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Екатерина Чердакова посоветовала москвичам при покупке клубники выбирать только сухие ягоды.

Чердакова сказала, что «клубнику стоит покупать все-таки не раньше середины июня», а при выборе ягод следует обращать внимание на их внешний вид, передает РИА «Новости».

Так, «ягоды должны быть сухими, без наличия влажности на поверхности». По словам эксперта, «влага на поверхности ягод может свидетельствовать о порче, либо о неправильной температуре хранения. Например, когда она стояла в холодильнике, а потом ее выставили на продажу, ягода не будет храниться и быстро испортится».

Она также отметила, что примерно в середине июля созревают малина, смородина, черника, крыжовник, в начале августа – ежевика, а в конце лета – облепиха.

«В ягодах содержатся такие полезные для нашего организма вещества, как витамины, макро- и микроэлементы, пищевые волокна, органические кислоты. Но чтобы ягоды были по-настоящему полезными, выбирать их нужно уметь», – пояснила Чердакова.

Ранее были названы самые полезные ягоды.