Участники приема в Кремле рассказали, о чем говорили за столиками

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и композитор Родион Щедрин рассказали, какие темы обсуждались за столиками на приеме в Кремле по случаю празднования Дня России и вручения госнаград.

Среди тем, больше всего обсуждавшихся за разными столиками на приеме в Кремле, Маргарита Симоньян назвала искусственный интеллект, дело Голунова, «Китай, Китай, Китай», «навсегда ли санкции», написала она в Telegram.

«Марш не обсуждали вообще. В отличие от прошлого года, вообще не обсуждали телеграм-каналы. Ну и уже не первый год вообще не обсуждают Украину», – уточнила Симоньян.

Лауреат Госпремии в области гуманитарной деятельности композитор Родион Щедрин предложил поговорить «о личном», передает РИА «Новости».

«Владимир Владимирович – можно мне совсем личное? У меня все эти последние месяцы – очень важные в моей и человеческой, и в творческой судьбе», – обратился к президенту Щедрин.

После этого он рассказал, что «после долгих раздумий» написал сочинение, посвященное супруге – балерине Майе Плисецкой, с которой он прожил 57 «самых, возможно, счастливых» лет его жизни. Композитор отметил, что произведение прозвучало в лучших концертных залах России в исполнении коллектива Валерия Гергиева.

Кроме того, Щедрин рассказал о недавнем визите в город Алексин Тульской области, где прошло его предвоенное детство. Он упомянул разрушенный в 1918 году по решению советских властей Спасо-Успенский храм, где его дед был настоятелем. «Сейчас уже, несколько лет тому назад, этот храм полностью восстановлен и функционирует. Знаете, это тронуло меня до глубины души. Там же родной дом, как говорится, отчий кров... Наверное, меня бы не было на этой высокой трибуне, если бы не этот Алексин и красота и пейзажа, всего того, что меня окружало, и те народные звучания», – пояснил он.

«Я должен сказать, что и сегодняшнее торжественное признание, которое я такой огромной порцией получил... важно для моей сегодняшней жизни. Спасибо вам большое, и, как говорил немецкий композитор Шуман, композитору для жизни нужно две вещи – воздух и похвалы. Вот похвалы у меня сегодня – самой большой порцией», – добавил композитор.

12 июня президент Владимир Путин на торжественном приеме по случаю Дня России вручил государственные премии за достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности и призвал работать с полной отдачей, чтобы повысить качество жизни и благополучие россиян.

Главу государства и всех россиян также поздравили мировые лидеры.

Герой России Вячеслав Бочаров рассказал газете ВЗГЛЯД, что День России – это хороший повод собраться за семейным столом и вспомнить историю своего рода.