Путин вручил госпремии деятелям науки и культуры

Президент Владимир Путин в День России вручил государственные премии за достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.

Награды лично от президента получили 11 человек. На церемонии вручения Госпремий в Кремле Путин подчеркнул, что задачи развития России возможно решить только объединив усилия всего общества, передает ТАСС.

«Решить столь масштабные задачи, которые стоят сегодня перед страной, можно только сообща, когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него все возможное», – сказал глава государства.

Лауреатами госпремии в области литературы и искусства стали литературовед и писатель Павел Басинский, пианист Николай Луганский и директор национального парка «Кенозерский» Архангельской области Елена Шатковская. Госпремию в области гуманитарной деятельности присудили композитору Родиону Щедрину.

За выдающиеся достижения в области науки и технологий Государственной премией награжден научный руководитель Института востоковедения Российской академии наук (РАН) Виталий Наумкин.

Профессор МГУ Валерий Митрофанов, академик РАН Владислав Пустовойт, замдиректора по научной работе Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов получили госпремию за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн.

Также лауреатами госпремии стали главврач научно-исследовательского института - краевой клинической больницы №1 имени профессора Очаповского Минздрава Краснодарского края Владимир Порханов, заведующий хирургическим торакальным отделением Университетской клинической больницы №1 медуниверситета имени Сеченова Владимир Паршин и научный руководитель Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава РФ Владимир Харченко.

Премии были присуждены за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности у пациентов со стенотическими заболеваниями трахеи.