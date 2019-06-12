Путин призвал работать с полной отдачей для повышения благополучия россиян

Президент Владимир Путин во время выступления на торжественном приеме по случаю Дня России призвал работать с полной отдачей, чтобы повысить качество жизни и благополучие россиян.

«Повышение качества жизни, благополучие граждан – наша главная общая задача и цель. Мы должны работать ради ее достижения с полной отдачей и добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый гражданин России», – сказал президент, назвав это «долгом и ответственностью перед людьми и страной, перед нашей великой Россией, которую мы любим всем сердцем», передает ТАСС.

На приеме Владимир Путин предложил тост «за свободную, сильную, процветающую Россию, за благополучие ее граждан», отметив, что в сердцах всех граждан «нет равных любимой Отчизне».

Глава государства подчеркнул, что такое отношение к своей стране естественно и понятно для каждого российского человека: «У нас, у граждан России, оно идет из глубины души, заложено в культурном, генетическом коде, в тех традициях сплоченности и преданности Родине, которые веками создавались, выковывались нашими предками».

Путин также добавил, что страна гордится трудовыми и ратными победами, помня переломные, судьбоносные и трудные этапы. Так, президент напомнил о преобразованиях 90-х годов, когда несмотря на сложные жизненные обстоятельства, россияне смогли в короткий срок создать правовую и экономическую основу современной России, сохранить мир и согласие между народами.

«Так было всегда в нашей истории: Отечество возрождалось и крепло благодаря солидарности и самоотверженному труду миллионов людей. И сегодня верность ценностям единства, высокой гражданственности, патриотизма определяет силу и жизнеспособность России, ее славная история создается каждый день, она в делах и достижениях наших граждан, в реализации их ярких идей, в стремлении покорять новые вершины», – заключил президент.

Ранее Владимир Путин вручил государственные премии за достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.