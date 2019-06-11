В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбой

Пользователи онлайн-банка ВТБ сообщают о проблемах в работе сервиса: большинство нарушений связаны с проведением внутрибанковских переводов.

Неполадки в работе онлайн-банка начали наблюдаться после 13:42 мск, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего стабильность работы популярных интернет-ресурсов.

Большинство пользователей (41%) отмечают, что столкнулись с проблемами при проведении внутрибанковских переводов, у 31% наблюдается сбой всех сервисов, а 26% не могу оплатить услуги.

В комментариях на сайте Downdetector некоторые пользователи также сообщают, что не могут расплатиться картами банка.

Ранее во вторник сообщалось о сбоях в работе мессенджера Telegram.