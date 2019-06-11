Сбои в работе Telegram зафиксированы по всему миру

Мессенджер Telegram в мире и в России начал работать с перебоями, об этом сообщил сервис Downdetector.

Из оставивших отчеты на сайте сервиса 94% сообщили о проблемах с подключением к мессенджеру, 5% заявили, что не могут отправить сообщения.

После 15.00 мск было зарегистрировано 1917 отчетов о сбое в России, в комментариях пользователи сообщают о том, что не работает web-версия и мобильное приложение мессенджера. Некоторые из комментаторов отмечают, что к Telegram удается подключиться с помощью VPN.

Проблемы с мессенджером были зафиксированы на Downdetector во Франции, США, Великобритании, Германии и ряде других стран.

На прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал, что в мессенджере будут возникать неполадки и зависания. Он также анонсировал работу над новыми механизмами блокировки Telegram.