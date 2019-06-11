В гробнице майя найдены особые черепа

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11 июня, вторник  |  Последнее обновление — 15:19  |  vz.ru
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Железная дорога озолотит Крым

Железная дорога через Керченский пролив даст даже больше, чем автомобильнаяФото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Названы сроки ввода в строй железной дороги через Керченский пролив. Это ознаменует окончание стройки века – возведения уникального Крымского моста. Почему железная дорога так важна не только для туристов, но и для самих жителей полуострова? И что ждет самый быстрорастущий регион в России после завершения крупнейших инфраструктурных проектов?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками

Иван Голунов в здании судаФото: Владимир Гердо/ТАСС
Арест в Москве журналиста Ивана Голунова стал самой обсуждаемой темой последних дней и примером яркой общественной реакции. Именно поэтому очень важно сделать из этой истории правильные выводы – в том числе касающиеся системы борьбы с наркоторговлей и уголовного законодательства.  Подробности...
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Украинских гастарбайтеров зовут в Литву вместе с бабушками

Литовские пенсионеры могут неадекватно отреагировать на пенсионные инициативы своих властей Фото: Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС
В Литве намерены сделать бесплатным лечение украинских и белорусских пенсионеров с 2020 года. Такой план выглядит странным и нелогичным, учитывая то, что бюджет республики намного скромнее бюджетов Украины и Белоруссии, и Вильнюсу едва удается справиться с пенсионными обязательствами перед своими гражданами. Эксперты полагают, что реализация этой идеи приведет прибалтийскую республику к социальному взрыву. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Комбайнеры вселенной на гектарах Петербургского форума

Владимир Мамонтов, журналист
В конце одного из дней питерского экономического форума я посмотрел вечером на смартфоне, сколько километров прошёл за день. Десять! Так что ПМЭФ - это, прежде всего, освоение гигантской территории. Во всех смыслах слова. Подробности...

Выйти из порочного круга правового нигилизма

Георгий Каптелин, Журналист, Заместитель главного редактора ТАСС
Журналистское сообщество мощно встало на защиту своего коллеги, так как есть весомое подозрение, что все сфабриковано. И уже удалось многое сделать! Домашний арест, экспертизы, всеобщее внимание... Куда дальше эскалировать? Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев

Прогрессивный способ помочь человеку умереть

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавний богохульный клип Шнура и сообщения о «добровольной» смерти 17-летней Ноа Потховен из Нидерландов – на первый взгляд, о разном. На самом деле – это симптомы одного и того же. Разрушения солидарности и смысла. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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            В гробнице майя найдены особые черепа

            11 июня 2019, 14:55

            Текст: Анастасия Норина

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            Во время раскопок могилы древнего воина в Белизе археологи нашли два трофейных человеческих черепа. По их мнению, изучение находки может пролить свет на причины краха цивилизации индейцев майя.

            В ходе исследования захоронения воина возрастом свыше тысячи лет в городе майя Пакбитуне ученые обнаружили жуткие артефакты: в гробнице находились два украшенных человеческих черепа, которые, по мнению археологов, предназначались для ношения на шее, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал Phys.org.

            Согласно предположениям ученых, эти черепа были символом военной мощи майя. Их изготавливали из отрубленных голов поверженных врагов. Исследователи подчеркнули, что между их находкой и изображением трофейных черепов на камнях и керамике существует огромное сходство.

            Из сюжета рисунков следует, что черепа врагов одержавшие победу солдаты носили на шее. В пользу версии исследователей говорят просверленные в костях отверстия, в которые можно продеть кожаный ремень, срезанная для удобства ношения тыльная сторона черепов.

            Также на одной из челюстей археологи нашли неизвестный символ майя. Специализирующийся на изучении цивилизации майя эксперт Кристоф Хелмке определил его как «трофейный череп».

            Один из исследователей Габриэль Вробель считает, что находка ученых может помочь в раскрытии тайны гибели могущественной цивилизации майя. Находка может свидетельствовать о том, что причиной краха мог стать гражданский конфликт, в ходе которого набирающие мощь северные города-государства начали вести успешные войны против приходящих в упадок южных городов вроде Пакбитуна.

            Ученые предполагают, что центр политической жизни майя сместился севернее, на территорию Юкатана, что и привело к краху. В пользу этой теории археологи приводят факт того, что носящие трофейные черепа воины чаще всего встречались именно в северных городах: воины севера всячески подчеркивали свои милитаристские настроения.

            Ранее в затопленной шахте индейцев майя археологи обнаружили два необычных артефакта, которые поставили под сомнение существующие теории о древней цивилизации.


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