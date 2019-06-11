В гробнице майя найдены особые черепа

Во время раскопок могилы древнего воина в Белизе археологи нашли два трофейных человеческих черепа. По их мнению, изучение находки может пролить свет на причины краха цивилизации индейцев майя.

В ходе исследования захоронения воина возрастом свыше тысячи лет в городе майя Пакбитуне ученые обнаружили жуткие артефакты: в гробнице находились два украшенных человеческих черепа, которые, по мнению археологов, предназначались для ношения на шее, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал Phys.org.

Согласно предположениям ученых, эти черепа были символом военной мощи майя. Их изготавливали из отрубленных голов поверженных врагов. Исследователи подчеркнули, что между их находкой и изображением трофейных черепов на камнях и керамике существует огромное сходство.

Из сюжета рисунков следует, что черепа врагов одержавшие победу солдаты носили на шее. В пользу версии исследователей говорят просверленные в костях отверстия, в которые можно продеть кожаный ремень, срезанная для удобства ношения тыльная сторона черепов.

Также на одной из челюстей археологи нашли неизвестный символ майя. Специализирующийся на изучении цивилизации майя эксперт Кристоф Хелмке определил его как «трофейный череп».

Один из исследователей Габриэль Вробель считает, что находка ученых может помочь в раскрытии тайны гибели могущественной цивилизации майя. Находка может свидетельствовать о том, что причиной краха мог стать гражданский конфликт, в ходе которого набирающие мощь северные города-государства начали вести успешные войны против приходящих в упадок южных городов вроде Пакбитуна.

Ученые предполагают, что центр политической жизни майя сместился севернее, на территорию Юкатана, что и привело к краху. В пользу этой теории археологи приводят факт того, что носящие трофейные черепа воины чаще всего встречались именно в северных городах: воины севера всячески подчеркивали свои милитаристские настроения.

Ранее в затопленной шахте индейцев майя археологи обнаружили два необычных артефакта, которые поставили под сомнение существующие теории о древней цивилизации.