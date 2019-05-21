Обнаружены два необычных артефакта индейцев майя

Найденные археологами в затопленной шахте индейцев майя необычные артефакты поставили под сомнение существующие теории, сообщает журнал Antiquity.

Ученым удалось обнаружить долото из жадеита и ручку из палисандра. Такая находка заставила усомниться в теории, согласно которой эти материалы использовались майя лишь в религиозных целях, передает РИА «Новости».

«Это первый инструмент из жадеита, который мы нашли вместе с его деревянной ручкой. Открытие говорит о том, что этот минерал был не «священным» камнем, из которого изготавливались только религиозные предметы и украшения для знати, но и ресурсом для создания дорогих и статусных, но вполне обыденных орудий труда», – рассказала сотрудница университета штата Луизиана в Батон-Руже (США) Хезер Маккиллоп.

Маккиллоп с коллегами проводили подводные раскопки на юге Белиза, где и обнаружили в 2004 году древние соляные шахты майя. В последние несколько десятилетий уровень моря поднялся настолько, что находившиеся ранее на берегу Гондурасского залива шахты полностью затопило.

Долото из жадеита и ручку из палисандра археологи обнаружили в этих шахтах совсем недавно. Оба артефакта были изготовлены приблизительно в 600-800 годах нашей эры, то есть в последние эпохи существования городов-государств майя. При этом материал артефактов был очень высокого качества и не уступал тому, который использовался в изготовлении ритуальных предметов и украшений для знати. Однако рисунок царапин на поверхности инструмента свидетельствовал о его активном использовании для добычи соли и других материалов.

Согласно предположениям ученых, добытчики соли могли считаться у майя успешными предпринимателями, что позволяло им закупать качественный инструмент из хороших материалов.

Цивилизация индейцев майя просуществовала несколько тысячелетий, оставив после себя множество «мертвых городов» и памятников культуры. Примерно в X веке нашей эры большая часть городов-государств индейцев майя были покинуты их жителями по неизвестным причинам, о которых до сих пор ведут споры ученые.

Также они спорят и о роли жадеита, который, с одной стороны, находили в гробницах правителей городов и древних храмах, а с другой стороны – в расположенных на юге полуострова Юкатан селениях индейцев в виде украшений и инструмента. В связи с этим археологи продолжают вести дискуссии по поводу того, менялся ли статус этого минерала у индейцев майя и по каким причинам они добывали жадеит.

В 2013 году в Мексике археологи обнаружили затерянный в джунглях древний город индейцев майя, о существовании которого было неизвестно на протяжении нескольких столетий.